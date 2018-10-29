Инглот: благодарю Шкугора за то, что он играет в паре со мной в этом году

Британец Доминик Инглот и хорват Франко Шкугор поделились впечатлениями от завоевания титула на турнире в Базеле (Швейцария) в парном разряде. В финале они обыграли немцев Александра и Мишу Зверевых со счётом 6:2, 7:5.
«Хочу поблагодарить Франко за то, что он играет со мной в паре в этом году. Это был великолепный сезон. Надеюсь, мы уверенно завершим его на турнире в Париже», — приводит слова Инглота официальный сайт тура
«У нас с Домиником сложился прекрасный дуэт. На нашем первом турнире, который состоялся в Будапеште, мы завоевали титул. Тогда мы внезапно осознали, что не только выиграли турнир, но и стали великолепно понимать друг друга на корте», — сказал Шкугор.
Победителем соревнований в одиночном разряде стал швейцарец Роджер Федерер.
Братья Зверевы проиграли Инглоту и Шкугору в финале парного турнира в Базеле