Инглот: благодарю Шкугора за то, что он играет в паре со мной в этом году

Британец Доминик Инглот и хорват Франко Шкугор поделились впечатлениями от завоевания титула на турнире в Базеле (Швейцария) в парном разряде. В финале они обыграли немцев Александра и Мишу Зверевых со счётом 6:2, 7:5.

«Хочу поблагодарить Франко за то, что он играет со мной в паре в этом году. Это был великолепный сезон. Надеюсь, мы уверенно завершим его на турнире в Париже», — приводит слова Инглота официальный сайт тура

«У нас с Домиником сложился прекрасный дуэт. На нашем первом турнире, который состоялся в Будапеште, мы завоевали титул. Тогда мы внезапно осознали, что не только выиграли турнир, но и стали великолепно понимать друг друга на корте», — сказал Шкугор.

Победителем соревнований в одиночном разряде стал швейцарец Роджер Федерер.