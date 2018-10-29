Андерсон: брейк в первом сете матча с Нисикори стал очень важным моментом

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон прокомментировал победу над представителем Японии Кеем Нисикори в финале турнира в Вене (Австрия) 6:3, 7:6 (7:3).

«За 30 минут мы провели только четыре гейма. Мне было очень важно сделать брейк и укрепить своё преимущество. В итоге мне удалось повести 4:1. Впереди было ещё много тенниса, но тот брейк стал очень важным моментом», — приводит слова Андерсона официальный сайт тура.

Кевин завоевал путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. В 2018 году Андерсон также стал победителем турнира в Нью-Йорке. В рейтинге ATP он поднялся на шестую строчку.

За свою карьеру 32-летний уроженец Йоханнесбурга завоевал пять титулов на соревнованиях ATP в одиночном разряде.

Федерер поднялся на 3-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Андерсон — на 6-ю