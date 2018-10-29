Надаль: с каждым днём я тренируюсь всё больше

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль оценил свою готовность к турниру в Париже (Франция), который стартует сегодня, 29 октября. Уроженец Манакора не участвовал в соревнованиях с US Open, где он получил травму колена.

«Конечно, я сбавил в интенсивности. После US Open я долгое время не тренировался, а затем медленно входил в ритм тренировок, шаг за шагом. Но это не новая ситуация для меня. Такое в моей карьере уже пару раз случалось. Я примерно понимаю процесс. Я знаю, что хорошо скажется на моей подготовке, а что нет.

Мне очень приятно находиться в Париже. Я стал лучше себя чувствовать на корте. С каждым днём тренируюсь всё больше. Это особенный город для меня, и это придаёт мотивации. Я не думаю о большом прогрессе в игре или чём-то подобном. Я думаю о мелочах, в которых могу стать сильнее. Такова моя цель", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

Во втором круге турнира в Париже Надаль сыграет с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) — Жереми Шарди (Франция).