Касаткина сыграет с Кис и Ван Цян на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

В Чжухае (Китай) состоялась жеребьёвка турнира «Элит Трофи», который пройдёт с 30 октября по 4 ноября 2018 года. Россиянка Дарья Касаткина сыграет в одной группе с американкой Мэдисон Кис и китаянкой Ван Цян.

Группа «Азалия»: Дарья Касаткина (Россия), Мэдисон Кис (США), Ван Цян (Китай).

Группа «Орхидея»: Арина Соболенко (Беларусь), Каролин Гарсия (Франция), Эшли Барти (Австралия).

Группа «Роза»: Элисе Мертенс (Бельгия), Юлия Гёргес (Германия), Анетт Контавейт (Эстония).

Группа «Камелия»: Анастасия Севастова (Латвия), Гарбинье Мугуруса (Испания), Чжан Шуай (Китай).

Победительницы групп выйдут в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 349 363.

Гёргес является действующей победительницей турнира «Элит Трофи». В прошлогоднем финале она в двух партиях обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.