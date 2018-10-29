Младенович — о Бабош: я сразу запомнила эту девушку, выполнявшую мощные удары

Француженка Кристина Младенович поделилась впечатлениями от завоевания титула на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре в парном разряде. В финальном матче она в дуэте с венгеркой Тимей Бабош обыграла чешек Катержину Синякову и Барбору Крейчикову со счётом 6:4, 7:5.

«Первая победа на Итоговом чемпионате WTA дарит нереальные ощущения. Лучшего момента и желать нельзя. Так приятно завоевать титул со своей лучшей подругой. Тиме нужно было защищать титул, так что победа получилась впечатляющей. Мы невероятно гордимся тем, как прошла неделя, но также и тем, как справились со всеми трудностями в этом году. Это приятная награда для нас.

Думаю, наши сильные стороны идеально сочетаются. У нас прочная связь. Игра в парном разряде идёт очень быстро, так что не всегда есть время пообщаться. Но мы чувствуем настрой друг друга.

Я сразу запомнила эту венгерскую девушку, которая выполняла очень мощные удары. Вы не можете представить, как сильно она била по мячу. Я подумала: «О, победить эту девушку будет очень сложно».

Мы с Тимей с первого знакомства были на одной волне. Думаю, мы очень похожи как личности. У нас одинаковое отношение к работе и амбиции. Наш приоритет — выступление в одиночном разряде, если честно. Но мы рады, что так здорово играем в паре. Мы объединяем усилия, стараемся прибавлять и получать удовольствие от игры», — цитирует Младенович официальный сайт тура.