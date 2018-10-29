Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Теннис /

Басилашвили на отказе Миллмана вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

Басилашвили на отказе Миллмана вышел во второй круг «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция). Его соперник по стартовому матчу — представитель Австралии Джон Миллман — отказался от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 4:6. Теннисисты провели на корте 39 минут.

За выход в третий круг соревнований в столице Франции 26-летний уроженец Тбилиси, занимающий 22-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсоном, посеянным под седьмым номером. Накануне Кевин стал победителем турнира в Вене (Австрия).

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

29 октября 2018 года, понедельник. 13:00 МСК
Париж. 1-й круг
Матч окончен
Николоз Басилашвили
Николоз Басилашвили
22
Грузия
6:4
Rt
 
 
Джон Миллман
Джон Миллман
35
Австралия
Андерсон стал 6-й ракеткой мира, Медведев — 17-й, Хачанов — 18-й
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент