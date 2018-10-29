Джумхур победил Гоёвчика и сыграет с Циципасом на турнире в Париже

Боснийский теннисист Дамир Джумхур вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), в двух партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Джумхур 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований в столице Франции Джумхур поспорит с греком Стефаносом Циципасом, посеянным под 14-м номером.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.