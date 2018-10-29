Нисикори: финал турнира в Вене мог закончиться и по-другому

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал поражение от представителя ЮАР Кевина Андерсона в финале турнира в Вене (Австрия) со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

«Это была отличная неделя. Я хочу поздравить Кевина Андерсона с победой. Хотелось бы вернуться в Вену в следующем году. Финальный матч мог закончиться по-другому. У нас обоих были шансы в первом сете. Во второй партии я не сумел выиграть решающие розыгрыши. Мой соперник сыграл здорово», — приводит слова Нисикори The Japan Times.

Кевин завоевал путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. В 2018 году Андерсон также стал победителем турнира в Нью-Йорке.

В рейтинге ATP южноафриканец поднялся на шестую строчку. Кей Нисикори располагается на 11-й позиции.