Баутиста-Агут стартовал на турнире в Париже с победы над Джонсоном

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция). На старте соревнований он в двух партиях обыграл представителя США Стива Джонсона со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Баутиста-Агут трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований испанец поспорит с болгарином Григором Димитровым, посеянным под девятым номером.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.