Маннарино победил на старте «Мастерса» в Париже и получил в соперники Нисикори

Французский теннисист Адриан Маннарино успешно стартовал на турнире серии «Мастерс-1000» в Париже, обыграв в первом круге своего соотечественника Уго Умбера — 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. На счету 30-летнего уроженца Суази-су-Монморанси 3 эйса, 2 ошибки на подаче и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 3 из 3. Его соперник выполнил 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований Маннарино поборется с представителем Японии Кеем Нисикори, посеянным под 10-м номером.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.