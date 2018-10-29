Чеккинато уступил Соузе и не смог преодолеть первый круг турнира в Париже

На старте турнира турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) итальянский теннисист Марко Чеккинато в двух сетах потерпел поражение от португальца Жоау Соузы со счётом 5:7, 3:6.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время 20-я ракетка мира допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Соуза не ошибался на своей подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Также соперники выполнили по 5 эйсов.

Во втором круге Соуза встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем, посеянным под вторым номером.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок победил Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.