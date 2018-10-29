Хачанов сделал совместное фото с Рублёвым: последняя остановка — Париж

Российский теннисист Карен Хачанов сфотографировался со своим соотечественником Андреем Рублёвым в Париже (Франция), где 29 октября начался турнир серии «Мастерс-1000».

«Последняя остановка — Париж», — написал Хачанов в «Твиттере».

18-я ракетка мира удачно стартовал в Париже, обыграв в матче первого круга представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 7:5, 6:2. Следующим соперником Хачанова во Франции станет британец Кайл Эдмунд.

В основной сетке «Мастерса» выступает ещё один россиянин — Даниил Медведев. В первом раунде он сразится с Пабло Карреньо-Бустой из Испании. Встреча пройдёт 30 октября.

Напомним, Хачанов и Медведев также участвуют в турнире в парном разряде.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Хачанова.