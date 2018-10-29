19 эйсов помогли Лопесу обыграть де Минора в первом круге «Мастерса» в Париже

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес на старте турнира в Париже (Франция) в трёх сетах взял верх над представителем Австралии Алексом де Минором со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут.

37-летний уроженец Толедо 19 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. Его соперник выполнил 3 эйса, 5 раз ошибся на своей подаче и не сделал ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований Лопес поспорит с Диего Шварцманом из Аргентины.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале «Мастерса» американец Джек Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.