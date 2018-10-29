Тим: наше поколение может сравняться с Надалем, Федерером и Джоковичем

Австрийский теннисист Доминик Тим ответил на вопрос, смогут ли молодые игроки успешно выступать на больших турнирах и на равных конкурировать с испанцем Рафаэлем Надалем, швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем.



«Прекрасно, что мы соперничаем с такими великими игроками. Они находятся в отличной форме. Нам есть чему у них поучиться.



В какой-то момент мы сможем сравняться с ними. С другой стороны, мы всё равно продолжим играть, когда они захотят уйти. Наше поколение успешное, и мы должны воспользоваться своими преимуществами», — цитирует 25-летнего Тима Tennis World USA.

Тим, Надаль и Джокович являются участниками турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) с призовым фондом € 4 872 105, который стартовал 29 октября.