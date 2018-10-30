Сегодня, 30 октября, состоится матч группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай), в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина и китаянка Ван Цян. Начало поединка запланировано на 14:30 мск. По личным встречам впереди 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 10-ю строчку в рейтинге WTA, — 3-1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Ван Цян в Чжухае.

В группе «Азалия» также сыграет американская теннисистка Мэдисон Кис. Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 349 363.

Турнир завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес в двух партиях обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

Касаткина сыграет с Кис и Ван Цян на турнире «Элит Трофи» в Чжухае