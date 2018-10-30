Стивенс: люди всегда будут обливать тебя грязью

Американская теннисистка Слоан Стивенс, проигравшая украинке Элине Свитолине в финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 6:3, 2:6, 2:6, оценила своё выступление в Азии и рассказала, как реагирует на критику.

«В этом году я в Сингапуре выиграла в сумме больше матчей, чем на предыдущих турнирах в Азии. Мне было нелегко оказаться здесь, быть пятым номером посева и играть с сильнейшими теннисистками мира. Но теперь я знаю, что могу играть в хороший теннис в любой точке мира.

Раньше выступление в Азии мне никак не удавалось. Это было как клеймо. Я постараюсь изменить это и сделаю всё, чтобы в следующем году выступить на Итоговом чемпионате в Шэньчжэне. Хочу изменить представление о Слоан и Азии.

Требуется много времени, чтобы понять: люди всегда будут обливать тебя грязью, вне зависимости от того, что ты делаешь. Ты можешь выиграть 5 турниров «Большого шлема» или 12, или 1, или вообще ни одного. Неважно. Люди всё равно будут плохо о тебе отзываться. Иногда это обижает, ведь некоторые вещи неправдивы, неточны и безосновательны. Но мы живём именно в таком мире.

Мне потребовалось время, чтобы перестать обращать внимание на подобную критику. Я сама решаю, какие результаты приносят мне радость. В этом году я играла в четырёх финалах. Три проиграла, но очень сильным соперницам. Я старалась изо всех сил. А люди говорят: «Да ей вообще не следовало доходить до финалов». Но я это сделала, что вы на это скажете?" — цитирует Стивенс официальный сайт тура.