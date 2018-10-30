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Сингапур формально передал права на проведение Итогового чемпионата Шэньчжэню

Сингапур формально передал права на проведение Итогового чемпионата Шэньчжэню
Теннис / WTA

Вчера, 29 октября, состоялась символическая передача прав на проведение Итогового чемпионата WTA от Сингапура китайскому городу Шэньчжэню, сообщает официальный сайт тура. Победительницами WTA Finals 2018 года стали украинская теннисистка Элина Свитолина и дуэт Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция).

Итоговый чемпионат WTA будет проходить в Шэньчжэне с 2019 по 2028 год.

«Переход прав на проведение WTA Finals к Шэньчжэню — самая крупная сделка в истории Итогового чемпионата. Мы уверены, что этот потрясающий турнир выйдет на новый уровень», — сказал исполнительный директор WTA Стив Саймон.

Шэнчьжэнь станет 10-м городом, принимающим Итоговый чемпионат WTA, и вторым в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Элина Свитолина после слабых результатов в последние месяцы сполна напомнила о себе, завоевав титул на Итоговом чемпионате в Сингапуре.
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