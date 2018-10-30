СМИ: дель Потро не сыграет на Итоговом турнире ATP

Третья ракетка мира из Аргентины Хуан-Мартин дель Потро пропустит Итоговый теннисный турнир ATP из-за перелома коленной чашечки, сообщает La Nacion.



Повреждение аргентинец получил по ходу четвертьфинального матча на «Мастерсе» в Шанхае, после которого не выступал. Дель Потро удалось избежать операции, однако врачи рекомендовали ему выделить полтора месяца на полное восстановление.



Напомним, квалификацию на Итоговый теннисный турнир помимо Хуана-Мартина заработали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович, Александр Зверев и Кевин Андерсон.

Главными претендентами на оставшиеся три места на турнире являются хорват Марин Чилич, австриец Доминик Тим и японец Кей Нисикори. Вслед за Кеем в чемпионской гонке идёт американец Джон Иснер.

Итоговый чемпионат ATP пройдёт в Лондоне, на арене O2, с 11 по 18 ноября.