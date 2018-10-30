Чилич: Надаль – не единственный в своём роде

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал тот факт, что испанец Рафаэль Надаль является последним, кому удавалось выиграть турнир «Большого шлема» в возрасте до 20 лет.



«Взгляните назад, в конец 90-х годов, к примеру. Тогда мало кто мог подумать, что найдётся тот, кто сумеет превзойти показатель Пита Сампраса и выиграет больше 14 турниров «Большого шлема». Прошло не так много времени, и это уже удалось Федереру и Надалю. Джоковичу остался один шаг.



Так и сейчас – никто не знает, что произойдёт завтра. Возможно, уже в ближайшем будущем мы увидим молодых игроков, которые смогут выиграть мэйджор в столь юном возрасте и подтвердят, что Надаль не единственный в своём роде», – цитирует Чилича Tennis World USA.



Напомним, Надаль выиграл «Ролан Гаррос» — 2005 в возрасте 19 лет и 3 дней. Испанец остаётся единственным теннисистом в истории, которому удалось выиграть турнир «Большого шлема» с первой попытки.



За всю историю тенниса лишь шести теннисистам удавалось выиграть мэйджор в возрасте до 20 лет. Помимо Надаля таким достижением могут похвастать: шведы Бьорн Борг, Матс Виландер и Стефан Эдберг, немец Борис Беккер, американцы Майкл Чанг и Пит Сампрас.