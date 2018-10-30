Гаске: Шаповалов станет одним из лучших теннисистов мира

Француз Ришар Гаске прокомментировал свой выход во второй раунд соревнований в Париже. В двух партиях он обыграл канадского теннисиста Дениса Шаповалова – 6:4, 7:6 (7:3).



«Денис обладает очень мощным ударом, поэтому играть против него очень сложно. Основной задачей для меня было остро отвечать на его вторую подачу.



Выиграв в первой партии, я почувствовал уверенность. Второй сет получился очень боевым, а итоговая победа – важной. Уверен, в будущем Шаповалов станет отличным игроком. В этом просто нет сомнений. Он станет одним из лучших», – цитирует Гаске официальный сайт ATP.



Следующим соперником Ришара на соревнованиях категории АТР 1000 станет действующий чемпион соревнований из США Джек Сок.

Гаске нанёс поражение Шаповалову на старте турнира в Париже