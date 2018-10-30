Федерер рассказал, с кем из легенд тенниса хотел бы сыграть

Швейцарский теннисист Роджер Федерер назвал теннисиста, с которым ему не удалось выйти в корт, но он хотел бы это сделать.



«Думаю, этим теннисистом стал бы Бьорн Борг. Я хотел бы сыграть с ним в тот момент, когда он был на пике своей формы. Почему? Мы очень различаемся с ним игровыми стилями. При этом он был одинаково хорош как на грунте, так и на траве. Был бы я быстрее него на корте? Честно говоря, я не очень хорошо знаю его и его возможности», – цитирует Федерера Tennis World USA.



37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в парном разряде. В его активе 99 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).



Борг – победитель 77 турниров категории ATP, в том числе 11-кратный чемпион соревнований «Большого шлема».

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