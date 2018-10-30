Саня Мирза родила сына

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира в парном разряде Саня Мирза из Индии стала мамой. Её супруг Шоаиб Малик в «Твиттере» сообщил, что Саня родила сына.

«Счастлив объявить: у нас родился мальчик. С моей любимой всё хорошо, она со всем справляется, как всегда. Спасибо за поддержку», — написал Малик.

В апреле 2018 года Мирза сообщила о своей беременности, опубликовав картинку со шкафчиком для одежды, разделённым на три секции. Мирза вышла замуж за Малика в 2010 году.

Саня не выступала в туре с осени прошлого года. Первой ракеткой мира она стала 13 апреля 2015-го, а затем выиграла три турнира «Большого шлема» подряд вместе со швейцаркой Мартиной Хингис. Ещё три титула на «Шлемах» она завоевала в миксте.