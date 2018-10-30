Эдмунд снялся с турнира в Париже – Хачанов получил нового соперника

Британский теннисист Кайл Эдмунд отказался от участия в турнире категории «Мастерс» в Париже, сообщает теннисный журналист Майк Диксон в своём «твиттере». Причиной такого решения первой ракетки Великобритании стала травма левого колена.



Напомним, в первом круге французских соревнований Эдмунд должен был сыграть с теннисистом из России Кареном Хачановым. Новым соперником россиянина станет австралиец Мэттью Эбден, который ранее проиграл в квалификации к турниру.



В первом раунде прошлогоднего розыгрыша соревнований Эдмунд обыграл россиянина Евгения Донского, однако уже в следующем круге уступил будущему чемпиону из США Джеку Соку.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября.