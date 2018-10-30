Шаповалов: сейчас я закладываю фундамент на долгие годы вперёд

Канадский теннисист Денис Шаповалов положительно оценил свои результаты в завершающемся сезоне.



«Сезон получился отличным. Я выступил лучше, чем ожидал. На протяжении всего года я играл невероятно хорошо. Моей целью было просто улучшить свою игру, и мне это удалось, особенно на грунтовом покрытии.



Итоговый турнир NextGen? Это отличный турнир, будет очень весело. Повторюсь, моей главной задачей сейчас является просто улучшение своей игры. Даже если результаты сразу не придут, я закладываю фундамент на долгие годы вперёд», – цитирует Шаповалова официальный сайт ATP.



В данный момент 19-летний теннисист занимает 29-ю строчку в мировом рейтинге ATP. В текущем сезоне Шаповалов провёл 63 матча, 35 из которых выиграл.

Шаповалов, де Минор и Тиафо квалифицировались на итоговый турнир Next Gen