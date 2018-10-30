Соболенко: я бежала за каждым мячом и старалась показать свою лучшую игру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от победы над представительницей Австралии Эшли Барти на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 6:4, 6:4.

«На протяжении нескольких недель я не принимала участия в турнирах. Я скучала по теннису. Сегодня я бежала за каждым мячом и старалась показать свою лучшую игру. Я очень довольна результатом.

Я не впервые выступаю в Чжухае. Два года назад я играла здесь на турнире ITF с призовым фондом $ 50 тыс. Конечно, «Элит Трофи» — это соревнования другого уровня. Я очень рада находиться здесь. Здорово, что мне удалось стартовать с победы.

Это последний турнир в году, так что всем уже непросто. Я намерена отдать все силы на корте, а затем отдыхать", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

Следующей соперницей Арины будет француженка Каролин Гарсия.

Соболенко победила Барти на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае