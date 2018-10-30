Сальват: Федерер – это Рудольф Нуреев от тенниса

Известный фитнес-тренер Хосе Сальват прокомментировал пропуск швейцарцем Роджером Федерером грунтового сезона третий год подряд.



«Каждое действие Роджера направлено на то, чтобы всяческими путями предотвратить рецидив травмы колена, из-за которой он был вынужден сделать операцию.



Стиль Федерера очень влияет на его травмы. Швейцарец великолепен по части движения по корту. В этом он похож на известного балетмейстера Рудольфа Нуриева. У него прекрасная координация и передвижение по корту. Передвижение на грунте требует больших усилий, что может повлечь за собой травму», – цитирует Сальвата Daily Express.

Ранее 37-летний Федерер не исключил, что в 2019 году сыграет на ряде грунтовых соревнований.