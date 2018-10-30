Мертенс: быть участницей турнира «Элит Трофи» — большая честь для меня

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поделилась впечатлениями от победы над представительницей Эстонии Анетт Контавейт на старте группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 6:3, 6:1.

«Я провела отличный матч. Первая игра на турнире — это всегда увлекательно. Мне очень нравится в Чжухае. Я впервые оказалась здесь. Для меня большая честь играть на этом корте и быть участницей турнира «Элит Трофи», — приводит слова Мертенс официальный сайт тура.

В группе «Роза» также сыграет действующая чемпионка немка Юлия Гёргес. Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований в Чжухае с призовым фондом $ 2 349 363.



Турнир «Элит Трофи» завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале Гёргес в двух партиях обыграла американскую теннисистку Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

Мертенс отдала всего четыре гейма Контавейт на турнире «Элит Трофи» в Чжухае