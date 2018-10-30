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Медведев за 50 минут обыграл Карреньо-Бусту и вышел во 2-й круг турнира в Париже

Медведев за 50 минут обыграл Карреньо-Бусту и вышел во 2-й круг турнира в Париже
Теннис / ATP

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй раунд соревнований категории «Мастерс» в Париже, уверенно обыграв испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 50 минут. Победитель матча отметился 8 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 4 брейк- пойнтов из 6. На счету Карреньо-Бусты 3 двойные ошибки. Взять подачу Даниила испанец шансов не имел, подачами навылет так же не отличился.

Соперником Медведева по второму раунду станет хорватский теннисист Борна Чорич.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.

30 октября 2018 года, вторник. 13:10 МСК
Париж. 1-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
Даниил Медведев
17
Россия
6:2
6:2
 
Пабло Карреньо-Буста
Пабло Карреньо-Буста
24
Испания
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