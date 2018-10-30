Медведев за 50 минут обыграл Карреньо-Бусту и вышел во 2-й круг турнира в Париже

Россиянин Даниил Медведев вышел во второй раунд соревнований категории «Мастерс» в Париже, уверенно обыграв испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:2, 6:2.



Продолжительность матча составила 50 минут. Победитель матча отметился 8 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 4 брейк- пойнтов из 6. На счету Карреньо-Бусты 3 двойные ошибки. Взять подачу Даниила испанец шансов не имел, подачами навылет так же не отличился.



Соперником Медведева по второму раунду станет хорватский теннисист Борна Чорич.



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.