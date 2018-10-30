Хачанов на отказе Эбдена вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Его соперник по матчу второго раунда — представитель Австралии Мэттью Эбден — отказался от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:2. Теннисисты провели на корте 46 минут.



Хачанов выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Его соперник отметился 1 подачей навылет, 6 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом из 2.



Соперник Хачанова по борьбе за выход в 1/4 финала станет известен позже. Американец Джон Иснер (8) встретится с победителем пары Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Михаил Кукушкин (Казахстан).

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.