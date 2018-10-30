Тренер Свитолиной: надеюсь, победа поможет Элине так же, как помогла Возняцки

Тренер Элины Свитолиной Эндрю Беттлз прокомментировал успех своей подопечной на Итоговом теннисном турнире WTA.



«Не знаю, как ей удалось выиграть в Сингапуре. Думаю, Элина просто не ощущала абсолютно никакого давления, ведь ещё за неделю до старта турнира она не знала, будет ли на нём выступать. Свитолина – прирождённый боец, вы все это видели. Многие сомневались в ней летом. Вероятно, даже она сама сомневалась в себе. Теперь она доказала всем, на что способна.



Окажет ли победа на Итоговом турнире на Свитолину такой же эффект, что и на Возняцки? Будем на это надеяться. Думаю, Элина будет в отличной форме в Австралии», – цитирует Беттлза Sport360.



Напомним, датчанка Каролина Возняцки выиграла свой дебютный титул «Большого шлема» на Australian Open — 2018. За два месяца до этого она стала чемпионкой Итогового турнира WTA.

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