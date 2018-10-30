Надаль: очень рад, что Джокович снова демонстрирует высочайший уровень тенниса

Первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал успешные выступления серба Новака Джоковича в текущем сезоне.



«Я абсолютно не удивлён тем, как хорош Новак. У него была отличная вторая часть сезона, поэтому он полностью заслуживает то место, на котором сейчас находится.

Все были уверены, что рано или поздно он вернётся, и я рад видеть, что такой теннисист, как Джокович, снова демонстрирует высочайший уровень тенниса», – цитирует Надаля Sport24.



Напомним, Джокович занимает вторую строчку в рейтинге ATP и сохраняет шансы на то, чтобы сместить Надаля с лидерской позиции уже по итогам текущего сезона. В данный момент оба теннисиста выступают на турнире категории «Мастерс» в Париже.

Джокович: чувствую, что сейчас я демонстрирую свой лучший теннис