Хромачёва вышла во второй круг турнира в Мумбаи

Российская теннисистка Ирина Хромачёва вышла во второй круг турнира серии «челленджер» в Мумбаи (Индия). На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Японии Хироко Кувату, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Хромачёва 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мумбаи Хромачёва поспорит с победительницей поединка Чжу Линь (Китай, 7) — Урсула Радваньска (Польша, Q).

Турнир с призовым фондом $ 125 тыс. завершится 4 ноября. В 2017 году эти соревнования выиграла Арина Соболенко из Беларуси.