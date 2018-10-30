Тим: никто, кроме «Большой четвёрки», не может говорить о намерении выиграть ТБШ

Австрийский теннисист Доминик Тим не спешит с заявлениями о желании победить на турнире «Большого шлема».



«Прямо сейчас никто, кроме Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея, не может заявлять о намерении выиграть турниры «Большого шлема» в следующем году. Никто, кроме них, не выигрывал их на протяжении долгих лет.



Я тоже не буду выделяться и делать громкие заявления. Безусловно, я мечтаю победить на мэйджоре, но это не обязательно должно произойти в следующем сезоне.



Главный упор я, как и прежде, сделаю на Открытый чемпионат Франции. Я отлично сыграл в Париже в этом году, и, думаю, именно на «Ролан Гаррос» мои шансы на победу самые высокие», – цитирует Тима Tennis World USA.

Напомним, Доминик добрался до финала «Ролан Гаррос»—2018, где в трёх партиях уступил испанцу Рафаэлю Надалю.