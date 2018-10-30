Представитель дель Потро опроверг информацию о его пропуске Итогового турнира

Хорхе Виале, пресс-атташе аргентинца Хуан-Мартина дель Потро, опроверг информацию, распространённую изданием La Nacion, о том, что его клиент не сможет сыграть на Итоговом теннисном турнире ATP из-за трещины в коленной чашечке.



«Хуан-Мартин продолжает своё восстановление. Сейчас он работает в спортзале и бассейне и уже не прибегает к помощи специальной шины, которую носил ранее.



Процесс восстановления – это последовательная вещь. Мой клиент ещё не принял каких-либо решений по поводу своего участия в ближайшем турнире. Если такое решение будет принято, о нём станет известно в соответствующее время», – заявил Хорхе Виале в своём «твиттере».



Напомним, квалификацию на Итоговый теннисный турнир помимо Хуан-Мартина заработали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович, Александр Зверев и Кевин Андерсон.



Главными претендентами на оставшиеся три места на турнире являются хорват Марин Чилич, австриец Доминик Тим и японец Кей Нисикори. Вслед за Кеем в чемпионской гонке идёт американец Джон Иснер.



Итоговый чемпионат ATP пройдёт в Лондоне на арене «O2»с 11 по 18 ноября.

СМИ: дель Потро не сыграет на Итоговом турнире ATP