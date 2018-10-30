Фучович обыграл Пэра и вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

Венгр Мартон Фучович вышел во второй раунд соревнований категории «Мастерс» в Париже, обыграв французского теннисиста Бенуа Пэра со счётом 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час и 17 минут. Победитель матча отметился 5 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 7. На счету Пэра 5 эйсов, 12 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.



Соперником Фучовича по второму раунду станет 13-й номер посева из Италии Фабио Фоньини.



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.