Кукушкин обыграл Эрбера в первом круге «Мастерса» в Париже

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв представителя Франции Пьер-Юга Эрбера — 3:6, 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа и 18 минут.



Кукушкин выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Его соперник отметился 9 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 14.



Во втором круге турнира в Париже Кукушкин встретится с американцем Джоном Иснером (8).



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.