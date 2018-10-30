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Кукушкин обыграл Эрбера в первом круге «Мастерса» в Париже

Кукушкин обыграл Эрбера в первом круге «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв представителя Франции Пьер-Юга Эрбера — 3:6, 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа и 18 минут.

Кукушкин выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Его соперник отметился 9 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 14.

Во втором круге турнира в Париже Кукушкин встретится с американцем Джоном Иснером (8).

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.

30 октября 2018 года, вторник. 14:50 МСК
Париж. 1-й круг
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
Пьер-Юг Эрбер
57
Франция
6:3
3:6
5:7
Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин
54
Казахстан
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