Шарапова: почему соперницы боятся меня? Может, это из-за того, что я высокая

Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на вопрос о том, почему некоторые соперницы боятся её.

«Может, это из-за того, что я высокая. Других причин не вижу. На самом деле я — одна из тех, кто очень застенчив в компании, поэтому я не смотрю на вещи с подобной стороны. Думаю, это очевидно, что я очень много работала, чтобы добиться статуса, когда люди знают, как я могу играть, и знают, что я никогда не сдамся.

На мой взгляд, иногда это пугает, потому что соперницы знают, что им нужно очень усердно работать, чтобы победить меня. Это хороший статус, но он не делает меня лучше любого другого человека в комнате», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.

В текущем сезоне 31-летняя россиянка провела 31 матч, выиграв из них в 20. В данный момент Мария занимает 29-ю строчку в рейтинге WTA. Лучшими результатами Шараповой в сезоне стали выходы в полуфиналы соревнований в Риме и «Ролан Гаррос».