Джумхур в двух сетах победил Циципаса во втором круге турнира в Париже

Боснийский теннисист Дамир Джумхур вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (14) — 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час и 12 минут.



Джумхур выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Циципас отметился 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 2 реализованными брейк-пойнтами из 2.



В третьем круге турнира в Париже Джумхур встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут — Григор Димитров.



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.