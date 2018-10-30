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Джумхур в двух сетах победил Циципаса во втором круге турнира в Париже

Джумхур в двух сетах победил Циципаса во втором круге турнира в Париже
Теннис / ATP

Боснийский теннисист Дамир Джумхур вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (14) — 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час и 12 минут.

Джумхур выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Циципас отметился 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 2 реализованными брейк-пойнтами из 2.

В третьем круге турнира в Париже Джумхур встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут — Григор Димитров.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.

30 октября 2018 года, вторник. 17:05 МСК
Париж. 2-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
16
Греция
3:6
3:6
 
Дамир Джумхур
Дамир Джумхур
52
Босния и Герцеговина
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