Симон переиграл Пуи и встретится с Тимом во втором круге «Мастерса» в Париже

Французский теннисист Жиль Симон вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Париже, обыграв соотечественника Люку Пуи в двух сетах — 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час и 25 минут.



Симон выполнил 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. Пуи отметился 3 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом из 3.



Во втором круге турнира в Париже Симон встретится с австрийским теннисистом Домиником Тимом (6).



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.