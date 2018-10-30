Касаткина: Ван Цян очень здорово улучшила свою игру, с ней всё сложнее и сложнее

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над китаянкой Ван Цян на групповом этапе малого итогового турнира WTA в Чжухае – 6:1, 2:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.



«Конечно, Ван очень здорово улучшила свою игру, у нас всегда получаются большие матчи. Простых никогда не было. Сегодня мы снова провели большой матч, с ней становится всё сложнее и сложнее.



28 брейк-пойнтов на двоих? Я, наверное, от природы увереннее чувствую себя на приёме. Чувствую, куда идти, как идти. Вот и всё», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA

Турнир завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес в двух партиях обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.