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Касаткина: Ван Цян очень здорово улучшила свою игру, с ней всё сложнее и сложнее

Касаткина: Ван Цян очень здорово улучшила свою игру, с ней всё сложнее и сложнее
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над китаянкой Ван Цян на групповом этапе малого итогового турнира WTA в Чжухае – 6:1, 2:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

«Конечно, Ван очень здорово улучшила свою игру, у нас всегда получаются большие матчи. Простых никогда не было. Сегодня мы снова провели большой матч, с ней становится всё сложнее и сложнее.

28 брейк-пойнтов на двоих? Я, наверное, от природы увереннее чувствую себя на приёме. Чувствую, куда идти, как идти. Вот и всё», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA

Турнир завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес в двух партиях обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

Касаткина в трёх сетах обыграла Ван Цян на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае
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