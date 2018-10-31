Сегодня, 31 октября, состоится матч группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай), в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина и американка Мэдисон Кис. Начало запланировано на 11:30 мск. По личным встречам впереди 23-летняя уроженка Рок-Айленда — 3-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Кис в Чжухае.



Дарья стартовала в турнире с победы над китаянкой Ван Цян со счётом 6:1, 2:6, 7:5. Для Кис матч с Касаткиной будет первым в нынешнем розыгрыше «Элит Трофи».

Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований.



Турнир с призовым фондом $ 2 349 363 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

Касаткина в трёх сетах обыграла Ван Цян на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае