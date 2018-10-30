Пэр сменил тёмный цвет волос на фиолетовый

На турнире серии «Мастерс» в Париже французский теннисист Бенуа Пэр порадовал своих поклонников новым имиджем.

29-летний уроженец Авиньона предстал перед публикой с фиолетовым цветом волос. Но смена образа не пошла на пользу теннисисту, который в первом круге потерпел поражение от венгра Мартона Фучовича со счётом 4:6, 4:6. Напомним, летом на грунтовых турнирах Пэр был блондином.

Сейчас Пэр занимает 56-е место в рейтинге ATP. Свой первый и последний титул в карьере он завоевал в 2015 году, когда выиграл турнир в Бостаде (Швеция).

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

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