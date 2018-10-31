Федерер: в Базеле отдал все силы, но я предпочитаю играть, а не тренироваться

Швейцарский теннисист Роджер Федерер готовится стартовать на турнире в Париже (Франция), где он вступит в борьбу со второго круга. Первым соперником 37-летнего спортсмена станет представитель Канады Милош Раонич.



«Мне хватило времени на восстановление с прошлой недели. Буду рад сыграть завтра. Хорошо чувствую себя физически и морально. В Базеле отдал все силы, но я предпочитаю проводить матчи, а не тренироваться.



Как оцениваю шансы выиграть свой сотый титул? Сложно загадывать наперёд. Вы ведь знаете, что я редко играю два или три турнира подряд. Это будет сложно», — цитирует Федерера Sport365.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В этом году первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.