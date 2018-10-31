Джокович взял верх над Соузой и завоевал путёвку в третий круг турнира в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович успешно стартовал на турнире в Париже (Франция), обыграв в двух сетах представителя Португалии Жоау Соузу — 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

На счету второй ракетки мира 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованные брейк-пойнта из 8. Его соперник выполнил 4 эйса, дважды ошибся на своей подаче и сделал 1 брейк.

За выход в четвертьфинал 31-летний уроженец Белграда поборется с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.