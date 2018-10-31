Соболенко: мы с тренером думаем о будущем, стараемся изменить что-то в моей игре

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от победы над представительницей Австралии Эшли Барти на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 6:4, 6:4.

«После турнира в Тяньцзине я отдыхала, а затем две недели готовилась к этим соревнованиям. Мне не хватало тенниса, матчей. Я рада, что стартовала в Чжухае с победы. Несколько недель отдыха пошли на пользу. Мы с моим тренером Дмитрием Турсунов не переживали о результате. Мы думаем о будущем и стараемся изменить что-то в моей игре.

Это последний турнир года, и после него я попробую что-то сделать. Но сейчас мы лишь ищем путь, благодаря которому я смогу прибавить.

Думаю, я хорошо сыграла в первом сете. Во втором я начала немного торопиться, совершать ошибки, иногда глупые. В последних геймах Эшли помогла мне. Я не очень этому рада, так как сама проводила ужасные розыгрыши.

В целом я играла неплохо, но был ряд глупых моментов. Мы провели прекрасный матч", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

Соболенко: я бежала за каждым мячом и старалась показать свою лучшую игру