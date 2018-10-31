Мертенс: в матче с Контавейт мне было важно действовать разнообразно

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поделилась впечатлениями от победы на старте группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) над эстонкой Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:1.

«Начало матча получилось непростым для нас обеих. В геймах часто встречался счёт 40:40. Мне было важно действовать разнообразно, использовать вращение, резаные удары, потому что соперница любит играть плоско и мощно. Также мне нужно было доставать все мячи. Это и стало решающим», — приводит слова Мертенс официальный сайт тура.

В группе «Роза» также сыграет действующая чемпионка немка Юлия Гёргес. Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований в Чжухае с призовым фондом $ 2 349 363.

Турнир завершится 4 ноября.

Мертенс отдала всего четыре гейма Контавейт на турнире «Элит Трофи» в Чжухае