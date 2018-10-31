В 2019 году турнир «Элит Трофи» пройдёт перед Итоговым чемпионатом WTA

В календаре соревнований на 2019 год, представленном WTA, есть ряд отличий по сравнению с текущим сезоном. В расписание включены 55 турниров, а также 4 соревнования «Большого шлема». Турниры пройдут в 28 странах.

Главным отличием является то, что турнир «Элит Трофи» в Чжухае состоится перед Итоговым чемпионатом WTA в Шэньчжэне.

Турнир в Дубае вновь приобретёт статус «Премьер 5», а соревнования в Дохе получат категорию «Премьер». Rogers Cup будет проведён в Торонто, а не в Монреале, как в 2018 году. Эти изменения происходят каждый год.

Турнир в Наньчане переместится в календаре и пройдёт на следующей неделе после US Open.

Сезон стартует турнирами в Шэньчжэне, Брисбене и Окленде (конец декабря 2018 года — начало января 2019 года).