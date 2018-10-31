Чилич обыграл Кольшрайбера и вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже

Хорватский теннисист Марин Чилич (5) вышел в третий раунд соревнований категории «Мастерс» в Париже, обыграв немецкого теннисиста Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час и 13 минут. Победитель матча отметился 8 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 3 брейк-пойнтов из 5. На счету Кольшрайбера 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.



Соперником Чилича в борьбе за выход в четвертьфинал станет победитель пары Григор Димитров (Болгария, 9) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.