Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Теннис /

Чилич обыграл Кольшрайбера и вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже

Чилич обыграл Кольшрайбера и вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Марин Чилич (5) вышел в третий раунд соревнований категории «Мастерс» в Париже, обыграв немецкого теннисиста Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 13 минут. Победитель матча отметился 8 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 3 брейк-пойнтов из 5. На счету Кольшрайбера 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Соперником Чилича в борьбе за выход в четвертьфинал станет победитель пары Григор Димитров (Болгария, 9) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.

31 октября 2018 года, среда. 01:45 МСК
Париж. 2-й круг
Матч окончен
Марин Чилич
Марин Чилич
7
Хорватия
6:3
6:4
 
Филипп Кольшрайбер
Филипп Кольшрайбер
43
Германия
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент