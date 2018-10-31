Джокович: не на 100% доволен своей игрой в матче с Соузой

Сербский теннисист Новак Джокович (2) прокомментировал свой выход в третий круг «Мастерса» в Париже. В двух партиях он обыграл португальца Жоау Соузу со счётом 7:5, 6:1.



«В важные моменты игры мне удалось принимать грамотные решения и правильные удары. Тем не менее я не на 100% доволен своей игрой, ведь пропустил много атак. В конце концов, это первый матч на турнире, и я готов к тому, что мне понадобится немного времени на адаптацию», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.



Соперником Джоковича в борьбе за выход в четвертьфинал станет боснийский теннисист Дамир Джумхур.



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил испанец Рафаэль Надаль.