Чилич: Кольшрайбер – отличный теннисист, но я был очень сосредоточен на игре

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал свой выход в третий круг «Мастерса» в Париже. В двух партиях он обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 6:4.



«Я очень счастлив. Думаю, сегодня я продемонстрировал отличный теннис и работу в целом. Филипп — отличный игрок, мы играли в этом году в Индиан-Уэллсе, где он обыграл меня. Сегодня я был сосредоточен на протяжении всего матча – даже при счёте 4:0 во второй партии я не расслабился и уверенно довёл дело до победного конца.



Сейчас концовка сезона, и у многих существуют определённые проблемы. Тем не менее турнир в Париже очень важен, и я надеюсь, что продолжу в том же духе», – цитирует Чилича официальный сайт ATP.

Соперником Чилича в борьбе за выход в четвертьфинал станет победитель пары Григор Димитров (Болгария, 9) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).